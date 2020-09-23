Угрозу для безвиза оценили в ЕС — Мы следим очень внимательно — безвиз с ЕС

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Угрозу для безвизового режима ЕС и Украины оценил посол Европейского Союза в Киеве Матти Маасикас. Он отметил, что условия для безвиза включают, в частности, и институциональные вещи.

Мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры… Мы, конечно, не комментируем никак решение Конституционного суда (о неконституционности указа о назначении директора НАБУ — ред.). Однако мы хотим сделать акцент на правовой конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть оперативно восстановлена, — отметил Маасикас в интервью «РБК-Украина».

Дипломат подчеркнул, что ситуация вокруг Антикоррупционного бюро должна решиться как можно быстрее.

Это, конечно, то, за чем ЕС и партнеры наблюдают очень-очень внимательно. Процесс визовой либерализации оценивается ежегодно, и мы будем следить за этим очень пристально, — добавил посол.



Маасикас также уточнил, что заявление европарламентария Виолы фон Крамон о прямой угрозе для безвизового режима с Украиной имеет вес, однако окончательное решение принимает Еврокомиссия.

Напомним, 22 сентября главный дипломат ЕС Хосеп Боррель заверил, что Украина отвечает всем критериям безвизового режима с ЕС.