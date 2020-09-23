Ромі Шнайдер стала героїнею нового дудла від Гугл

Ромі Шнайдер. Фото: Гугл

https://racurs.ua/ua/n144196-romi-shnayder-stala-geroyineu-novogo-dudla-vid-gugl.html

Ракурс

Google, американська корпорація, на головній сторінці свого пошуковика розмістила новий дудл. На дудлі зображений портрет відомої австрійської акторки Ромі Шнайдер — однієї з найвідоміших кінозірок XX століття. Дудл створили до 82-ого дня народження знаменитості.

Кіноактриса знімалася у таких відомих фільмах як «Процес», «Людвіг», «Басейн», «Проста історія», «Сезар і Розалі», «Мадо».



Вона була знайдена мертвою у своїй паризькій квартирі за кілька днів до прем'єри фільму «Перехожий з Сан-Сусі», в якому зірка зіграла одну з головних ролей. Актрисі було всього 43 роки. Офіційна версія смерті Шнайдер — серцевий напад, але деякі шанувальники підозрювали, що актриса наклала на себе руки.

За рік до цього трагічно загинув її син Давид — він перелазив через високий паркан вілли, але втратив рівновагу, впавши на гострі металеві стрижні. А ще раніше позбавив себе життя батько Давида і колишній чоловік Шнайдер.

Сама Ромі у 1963 році теж намагалася накласти на себе руки, оскільки важко переживала розрив з актором Аленом Делоном. Саме Делон покрив усі витрати на похорони кінозірки. Кіноактор і секс-символ свого часу говорив, що його колишня кохана Ромі «вчасно померла», оскільки вона не змогла б пережити власну старість через кількість горя, яке звалилося на її долю.

Під час траурної церемонії прощання з покійною знаменитий актор поклав до гробу жінки, яку колись кохав, букет червоних троянд. Точно такий, як і в 1958 році, під час їхньої першої зустрічі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Google присвятив новий дудл письменнику Олександру Дюма і його відомому роману «Граф Монте-Крісто».