Надбавки медикам під загрозою — в МОЗ заявили про саботаж головлікарів, фото — Конкурент

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Надбавки медпрацівникам до зарплати під загрозою. Очільник МОЗ Максим Степанов 23 вересня на брифінгу заявив, що через відсутність заявок від головних лікарів чимало медиків ризикують вчасно не отримати передбачені Кабміном надбавки.

З 11 вересня Національна служба здоров’я України (НСЗУ) почала приймати заявки від лікарень, у яких треба вказати штатний розклад медзакладів. НСЗУ укладає договори, відповідно до яких працівникам медустанов будуть перераховуватися доплати за вересень.

Як повідомив міністр охорони здоров’я, не всі головні лікарі підійшли до цього питання сумлінно. Вони, за словами Степанова, «ставлять під загрозу матеріальне становище своїх підлеглих».

Наразі менше 800 із 1,6 тис. медичних закладів подали заявки, хоча процес підготовки документів займає 15−20 хвилин.

Степанов пообіцяв опублікувати список закладів, які проігнорували процедуру.

У вересні Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити зарплати медикам через механізм доплат. Вересневі доплати медики мають отримають у жовтні. Вони призначаються для всіх без виключення категорій медпрацівників.