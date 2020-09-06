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Ракурс
Медики розпочнуть отримувати доплати у вересні, фото: KzNews.kz

Коли медики розпочнуть отримувати доплати, розповів Степанов (ВІДЕО)

6 вер 2020, 12:14
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Доплати до зарплати всі українські медики розпочнуть отримувати з вересня і до кінця року.

В бюджеті на це передбачено майже 6 млрд грн. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про це сьогодні, 6 вересня, під час відеобрифінгу.

Міністр зазначив, що доплати, в середньому, становитимуть:

  • для лікарів — 3 тис. 560 грн;
  • для середнього медичного персоналу — близько 2,5 тис. грн;
  • для молодшого медичного персоналу — близько 1 тис. 250 грн.

За його словами, це «перший крок», а з наступного року очікується «радикальне підвищення зарплат». Степанов зазначив, що очолюване ним відомство вже спрямувало до Мінфіну відповідні пропозиції, базовані на нормах законодавства.

У законі «Про програму медичних гарантій» чітко визначено, що на фінансування медгарантій повинно використовуватися не менше 5% ВВП, — наголосив він.

Степанов також додав, що середня зарплата в системі охорони здоров’я є на 30% нижчою, ніж середня зарплата по Україні у всіх галузях.


Нагадаємо, 19 червня Кабмін ухвалив рішення підвищити зарплати медикам, які борються з коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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