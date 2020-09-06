Медики начнут получать доплаты в сентябре, фото: KzNews.kz

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Доплаты к зарплате все украинские медики начнут получать с сентября и до конца года.

В бюджете на это предусмотрены почти 6 млрд грн. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом сегодня, 6 сентября, во время видеобрифинга.

Министр отметил, что доплаты, в среднем, составят:

для врачей — 3 тыс. 560 грн;

для среднего медицинского персонала — около 2,5 тыс. грн;

для младшего медицинского персонала — около 1 тыс. 250 грн.

По его словам, это «первый шаг», а со следующего года ожидается «радикальное повышение зарплат». Степанов отметил, что возглавляемое им ведомство уже направило в Минфин соответствующие предложения, основанные на нормах законодательства.

В законе «О программе медицинских гарантий» четко определено, что на финансирование медгарантий должны использоваться не менее 5% ВВП, — подчеркнул он.

Степанов также добавил, что средняя зарплата в системе здравоохранения на 30% ниже, чем средняя зарплата по Украине во всех отраслях.

Напомним, 19 июня Кабмин принял решение повысить зарплаты медикам, которые борются с коронавирусом.