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Ракурс
Лукашенко провел тайную инаугурацию, коллаж — Ракурс

Лукашенко провел тайную инаугурацию, белорусское ТВ в это время показывало сериалы (ФОТО)

23 сен 2020, 11:40
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Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию.

Церемония инаугурации утром 23 сентября прошла во Дворце Независимости. Она началась без телетрансляции или анонса.

Лукашенко провел тайную инаугурацию, фото — Tut.by

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принятии присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Республики Беларусь.

Согласно закону «О президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио. Сегодня во время инаугурации на государственных телеканалах показывали сериалы.

Ранее белорусские СМИ сообщали о возможной репетиции инаугурации. Сегодня в столице страны утром были перекрыты все дороги, был замечен кортеж Лукашенко.

Лукашенко провел тайную инаугурацию, фото — Tut.by

Государственное информагентство «Белта» сообщило, что на церемонию пригласили «несколько сотен человек», среди которых высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители органов власти.

Лукашенко провел тайную инаугурацию, фото — Tut.by

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Официально ЦИК сообщил о безоговорочной победе Лукашенко, за которого якобы проголосовало 80,1% избирателей. Сразу после объявления этих данных в стране начались беспрецедентные акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Результаты выборов не признали в Евросоюзе, а несколько государств ЕС заявили, что считают главного конкурента Лукашенко, Светлану Тихановскую, законной главой Беларуси.


Лукашенко провел тайную инаугурацию, фото — Tut.by

Инаугурация президента, в соответствии с законодательством, должна была состояться не позднее 9 октября.

Источник: Ракурс


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