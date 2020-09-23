Лукашенко провел тайную инаугурацию, коллаж — Ракурс

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Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию.

Церемония инаугурации утром 23 сентября прошла во Дворце Независимости. Она началась без телетрансляции или анонса.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принятии присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Республики Беларусь.

Согласно закону «О президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио. Сегодня во время инаугурации на государственных телеканалах показывали сериалы.

Ранее белорусские СМИ сообщали о возможной репетиции инаугурации. Сегодня в столице страны утром были перекрыты все дороги, был замечен кортеж Лукашенко.

Государственное информагентство «Белта» сообщило, что на церемонию пригласили «несколько сотен человек», среди которых высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители органов власти.

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Официально ЦИК сообщил о безоговорочной победе Лукашенко, за которого якобы проголосовало 80,1% избирателей. Сразу после объявления этих данных в стране начались беспрецедентные акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Результаты выборов не признали в Евросоюзе, а несколько государств ЕС заявили, что считают главного конкурента Лукашенко, Светлану Тихановскую, законной главой Беларуси.

Инаугурация президента, в соответствии с законодательством, должна была состояться не позднее 9 октября.