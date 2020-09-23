Скандальное заявление о воде в Крыму сделали оккупанты

Вода в Крым. Фото: РБК

https://racurs.ua/n144207-voda-iz-severo-krymskogo-kanala-ne-prinadlejit-ukraine-krymskie-okkupanty.html

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Вода в Крыму становится дефицитом из-за снабжения российских военных баз скромными водными ресурсами полуострова. В свою очередь оккупационная власть Крыма не в состоянии решить проблему поставки воды.

Спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что вода, которая подавалась на полуостров до аннексии полуострова по Северо-Крымскому каналу, «не принадлежит Украине». Он заявил, что истоки этой воды находятся в России. Об этом он заявил сегодня, 23 сентября, на заседании так называемого крымского парламента, передает «Крым. Реалии».

По мнению спикера, Северо-Крымский канал строили российские «деды», вследствие чего Северо-Крымский канал — это народное достояние, которое никто не разрешал перекрывать. Он назвал перекрытие поставки воды из Украины диверсией и террористическим актом.

Отметим, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в аннексированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к украинским властям и признает себя страной-оккупантом.

Как известно, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Напомним, ранее мы сообщали, что вода в Крым из Украины поставляться не будет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что никаких предпосылок для «гуманитарной катастрофы» на полуострове нет. Местные водные ресурсы вполне способны удовлетворить бытовые потребности населения.