Російський Су-30 збили дружнім літаком

Су 30. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n144211-rosiyskyy-su-30-zbyly-drujnim-litakom.html

Ракурс

Винищувач Су-30, що розбився у Тверській області у вівторок, 22 вересня, був збитий іншим літаком під час російських військових навчань «Кавказ-2020».

Причиною падіння винищувача стало випадкове потрапляння снаряду. Про це повідомляє ТААС.

Як повідомляє Західний військовий округ Російської Федерації, 22 вересня літак впав під час тренувального польоту. Постраждалих немає, екіпаж встиг катапультуватися. Стан льотчиків винищувача задовільний.

Як відомо, Су-30 — винищувач покоління 4++, який серійно випускається на Іркутському авіазаводі. На озброєнні Військово-космічних сил і Військово-морського флоту Росії літак перебуває з 2013 року.

Ринкова ціна одного такого винищувача варіюється в районі 50 млн дол. Він призначений для знищення повітряних цілей у будь-який час доби та при різних метеорологічних умовах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський винищувач Су-30 розбився під час навчально-тренувального польоту в рамках військових навчань «Кавказ-2020».