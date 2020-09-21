Масштабні навчання «Кавказ-2020» біля українського кордону розгорнула Росія

Військові навчання. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n144090-masshtabni-navchannya-kavkaz-2020-poblyzu-ukrayinskogo-kordonu-rozgornula-rosiya.html

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Військові навчання Російської Федерації «Кавказ-2020» стартували біля українського кордону. Ці навчання є завершальним етапом бойової підготовки Збройних сил Росії в цьому році.

Вони пройдуть з 21 по 26 вересня 2020 року на території південних регіонів РФ. Про це повідомляє російське Міноборони.

На першому етапі навчань військове керівництво почне планування бойових дій. Згодом учасники навчань будуть опановувати відбивання повітряних атак і ведення розвідувально-пошукових операцій.

На другому етапі військові розпочнуть спільні навчання з управління військами під час боїв з країнами-партнерами. Росіяни планують долучити сухопутні війська, авіацію, ППО і Чорноморський флот.

Росія вже привела у бойову готовність винищувачі Су-27 і Су-30 в окупованому Криму. Також на бойове чергування заступили винищувачі на оперативних аеродромах в Краснодарському і Ставропольському краях, а також у Ростовській області.

На навчання запросили військових з Вірменії, Білорусі, Китаю, М’янми і Пакистану. Всього очікується до 1 тис. іноземних військовослужбовців. Сумарно «Кавказ-2020» налічуватиме приблизно 80 тис. військових.

До відпрацювання військових дій будуть залучені 250 танків, 450 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, 200 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія планує перекинути до кордону з Україною 120 тис. військових під час навчань «Кавказ-2020». Наступ Росії з Криму поки не готується, але Україна підготувала свою армію до можливої ​​загрози.