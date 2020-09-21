У США затримали жінку, яка намагалася отруїти Трампа. Фото: Reuters

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У США затримали жінку, яка, ймовірно, надіслала президентові Дональду Трампу листа з отрутою рицин.

Підозрювану затримали у штаті Нью-Йорк, вона прямувала з американо-канадського кордону. У затриманої вилучили вогнепальну зброю. Наразі прокуратура Вашингтона готує обвинувачення проти неї. Про це 21 вересня повідомляє CNN з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа намагалися отруїти рицином — високотоксичною сполукою рослинного походження, яку зазвичай використовують під час терактів.

Невідомі відправили американському лідеру листа з отрутою, правоохоронці двома тестами вже підтвердили наявність отрути. Згодом інформацію про спробу отруєння підтвердили у Федеральному бюро розслідувань.

Секретна служба США та поштова інспекція проведуть розслідування та встановлять, хто був відправником отруйного листа. Вважалося, що посилка, ймовірно, була відправлена з Канади. Також правоохоронці розслідують ще кілька випадків надсилання пакунків з отрутою до штату Техас. Не виключається, що вони можуть бути пов’язані з тим самим відправником.