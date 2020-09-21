В США задержали женщину, которая пыталась отравить Трампа. Фото: Reuters

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В США задержали женщину, которая, вероятно, отправила президенту Дональду Трампу письмо с ядом рицин.

Подозреваемую задержали в штате Нью-Йорк, она направлялась с американо-канадской границы. У задержанной изъяли огнестрельное оружие. Сейчас прокуратура Вашингтона готовит обвинение против нее. Об этом 21 сентября сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, президента США Дональда Трампа пытались отравить рицином — высокотоксичным соединением растительного происхождения, которое обычно используют во время терактов.

Неизвестные отправили американскому лидеру письмо с ядом, правоохранители двумя тестами подтвердили наличие яда. Впоследствии информацию о попытке отравления подтвердили в Федеральном бюро расследований.

Секретная служба США и почтовая инспекция проведут расследование и установят, кто был отправителем ядовитого письма. Считалось, что посылка, вероятно, была отправлена из Канады. Также правоохранители расследуют еще несколько случаев отправки пакетов с ядом в штат Техас. Не исключается, что они могут быть связаны с тем же отправителем.