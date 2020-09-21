Смог в Киеве охватил левый берег

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Ракурс

В Киеве снова распространился смог. В Дарницком районе на левом берегу утром 21 сентября чувствуется запах гари, местные жители местами не могли разглядеть в тумане соседние дома.

Люди в соцсетях жалуются, что трудно было дышать и ночью. Водителям добавил проблем и утренний туман. Впрочем, туман прошел, а запах горелого и дымка сохраняются. Густой смог подходил прямо к окнам.

Самый плотный смог наблюдался в Харьковском жилом массиве Киева. В некоторых школах детям рекомендовали не приходить на занятия.

Причиной явления мог стать пожар на торфяниках, которые находятся в Бортничах на окраине столицы, кроме того, несколько дней назад в Дарницком районе вспыхнул пожар на свалке.

По состоянию на вечер 20 сентября локализация пожара продолжалась.

Светлана Водолага, пресс-секретарь главного управления ГСЧС Украины в Киеве, рассказала в эфире одного из телеканалов, что на свалке продолжается тление.

Свалка глубиной залегания до шести метров, поэтому, конечно, не так просто ее погасить. Есть очаги возгорания, привлекается специальная инженерная техника. Она переворачивает пласты, чтобы их можно было поливать, — рассказала Водолага.

Напомним, что в апреле Киев возглавлял мировой антирейтинг городов с самым загрязненным воздухом.