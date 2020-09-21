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Ракурс
Смог у Києві охопив лівий берег

Смог у Києві охопив лівий берег — що відомо (ФОТО, ВІДЕО)

21 вер 2020, 10:48
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У Києві знову поширився смог. У Дарницькму районі на лівому березі уранці 21 вересня відчувається запах гару, місцеві жителі місцями не могли розгледіти в тумані сусідні будинки.

Люди у соцмережах скаржаться, що важко було дихати і вночі. Водіям додав проблем й ранковий туман. Утім, туман спадає, а запах горілого та димка зберігаються. Густий смог підступав прямо до вікон.

Найбільш щільний смог спостерігався в Харківському житловому масиві Києва. У деяких школах дітям рекомендували не приходити на заняття.

Смог у Києві охопив лівий берег

Причиною явища могла стати пожежа на торфовищах, які знаходяться в Бортничах на околиці столиці, крім того, декілька днів тому у Дарницькому районі спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.

Станом на вечір 20 вересня локалізація пожежі тривала.

Світлана Водолага, прес-секретар головного управління ДСНС України в Києві, розповіла в ефірі одного з телеканалів, що на звалищі триває тління.

Звалище глибиною залягання до шести метрів, тому, звичайно, не так просто його погасити. Є осередки займання, залучається спеціальна інженерна техніка, щоб перевертати пласти, аби їх можна було поливати, — розповіла Водолага.

Смог у Києві охопив лівий берег, фото — ДСНС


Нагадаємо, що в квітні Київ очолював світовий антирейтинг міст з найбільш забрудненим повітрям.

Смог у києві, фото — КМДА

Джерело: Ракурс


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