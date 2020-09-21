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Смог у Києві охопив лівий берег
Смог у Києві охопив лівий берег — що відомо (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n144088-smog-u-kyievi-ohopyv-livyy-bereg-scho-vidomo-foto-video.htmlРакурс
У Києві знову поширився смог. У Дарницькму районі на лівому березі уранці 21 вересня відчувається запах гару, місцеві жителі місцями не могли розгледіти в тумані сусідні будинки.
Люди у соцмережах скаржаться, що важко було дихати і вночі. Водіям додав проблем й ранковий туман. Утім, туман спадає, а запах горілого та димка зберігаються. Густий смог підступав прямо до вікон.
Найбільш щільний смог спостерігався в Харківському житловому масиві Києва. У деяких школах дітям рекомендували не приходити на заняття.
Причиною явища могла стати пожежа на торфовищах, які знаходяться в Бортничах на околиці столиці, крім того, декілька днів тому у Дарницькому районі спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.
Станом на вечір 20 вересня локалізація пожежі тривала.
Світлана Водолага, прес-секретар головного управління ДСНС України в Києві, розповіла в ефірі одного з телеканалів, що на звалищі триває тління.
Звалище глибиною залягання до шести метрів, тому, звичайно, не так просто його погасити. Є осередки займання, залучається спеціальна інженерна техніка, щоб перевертати пласти, аби їх можна було поливати, — розповіла Водолага.
Нагадаємо, що в квітні Київ очолював світовий антирейтинг міст з найбільш забрудненим повітрям.
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