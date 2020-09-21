«Еммі 2020» завершилася тріумфом для трьох відомих серіалів

Еммі. Фото: БЖ

https://racurs.ua/ua/n144087-emmi-2020-zavershylasya-triumfom-dlya-troh-vidomyh-serialiv.html

Ракурс

«Еммі» — американська телевізійна нагорода, що є аналогом «Оскара» для серіалів. Учора, 20 вересня, у Лос-Анджелесі завершилася 72-га церемонія нагородження.

Через епідемію коронавірусу її провели онлайн. Трансляцію церемонії показували по телевізору, а список переможців і номінантів опублікували на сайті премії.

Так, за версією «Еммі», найкращим серіалом виявився «Хранителі» (Watchmen). Короткий серіал став рекордсменом за кількістю нагород та здобув 11 статуеток.

Найкращою акторкою визнали Реджину Кінг за роль у «Хранителях», а найкращим актором став Марк Руффало за роль у серіалі «Я знаю, що це правда».

Беззаперечним переможцем у категорії «Комедійний серіал» став канадський «Шіттс Крік» (Schittʼs Creek), який завоював дев’ять статуеток. Наголошується, що це рекордна кількість статуеток для комедійного серіалу. Кращими комедійними акторами визнали Кетрін ОʼГару та Юджина Леві, що зіграли головні ролі в «Шіттс Крік».

Нагороду за найкращий драматичний серіал дістали «Спадкоємці» (Succession). Усього серіал отримав сім статуеток. Кращим актором у цій категорії став Джеремі Стронг, який зіграв у «Спадкомцях», а статуетку за кращу жіночу роль у драматичному серіалі здобула Зендея за «Ейфорію».

Найкращим виробником серіалів визнали канал HBO, шоу якого перемогли в 30 номінаціях. Друге місце посів стримінговий сервіс Netflix — його серіали дістали 21 статуетку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що документальний фільм «Віддалений гавкіт собак» про хлопчика, який живе поблизу лінії фронту на Донбасі, потрапив до списку номінантів престижної американської премії «Еммі» в категорії «Видатний документальний фільм про сучасні події».