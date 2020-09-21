«Эмми 2020» завершилась триумфом для трех популярных сериалов

Эмми. Фото: БЖ

https://racurs.ua/n144087-emmi-2020-zavershilas-triumfom-dlya-treh-populyarnyh-serialov.html

Ракурс

«Эмми» — американская телевизионная награда, которая является аналогом «Оскара» для сериалов. Вчера, 20 сентября, в Лос-Анджелесе завершилась 72-я церемония награждения.

Из-за эпидемии коронавируса ее провели онлайн. Трансляцию церемонии показывали по телевизору, а список победителей и номинантов опубликовали на сайте премии.

Так, по версии «Эмми» лучшим сериалом оказался «Хранители» (Watchmen). Мини-сериал стал рекордсменом по количеству наград и получил 11 статуэток.

Лучшей актрисой признали Реджину Кинг за роль в «Хранителях», а лучшим актером стал Марк Руффало за роль в сериале «Я знаю, что это правда».

Безоговорочным победителем в категории «Комедийный сериал» стал канадский «Шиттс Крик» (Schitt's Creek), который завоевал девять статуэток. Отмечается, что это рекордное количество статуэток для комедийного сериала. Лучшими комедийными актерами признали Кэтрин О’Хару и Юджина Леви, которые сыграли главные роли в «Шиттс Крик».

Награду за лучший драматический сериал получили «Наследники» (Succession). Всего сериал получил семь статуэток. Лучшим актером в этой категории стал Джереми Стронг, сыгравший в «Наследниках», а статуэтку за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила Зендая за «Эйфорию».

Лучшим производителям сериалов признали канал HBO, шоу которого победили в 30 номинациях. Второе место занял стриминговий сервис Netflix — его сериалы получили 21 статуэтку.

Напомним, ранее мы сообщали, что документальный фильм «Отдаленный лай собак» о мальчике, который живет вблизи линии фронта в Донбассе, попал в список номинантов престижной американской премии «Эмми» в категории «Выдающийся документальный фильм о современных событиях».