Фильм о мальчике с Донбасса номинировали на премию «Эмми» — новости мира

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Ракурс

Документальный фильм «Лай собак вдалеке» (The Distant Barking of Dogs) о мальчике, который живет близ линии фронта на Донбассе, попал в список номинантов престижной американской премии «Эмми» в категории «Выдающийся документальный фильм о современных событиях».

Это фильм совместного производства Дании, Финляндии и Швеции. Церемония вручения премии «Эмми» пройдет в онлайн-формате, а победителей объявят 20 и 21 сентября в США.

«Лай собак вдалеке» рассказывает о жизни 10-летнего мальчика из прифронтового села Гнутово Донецкой области. Олег живет со своей бабушкой Александрой. Они были одними из немногих жителей, оставшихся в населенном пункте, несмотря на обстрелы. Парень вместе с братьями Яриком и Костей ждут окончания войны. Авторы фильма наблюдали за жизнью Олега на протяжении двух лет.

О нашей стране будут говорить в мире, о нас вспомнят. А об агрессии России против Украины снова напишут медиа в мире, — отметил ассистент режиссера Азад Сафаров.



Он добавил, что «Лай собак вдалеке» получил уже более 40 наград. Последней была — американская Peabody Award за вклад в области масс-медиа в категории «Документалистика». В 2018 году лента попала в шорт-лист номинантов на «Оскар» как лучший документальный полнометражный фильм.