Фільм про хлопчика з Донбасу номінували на премію «Еммі» — новини світу

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Документальний фільм «Віддалений гавкіт собак» (The Distant Barking of Dogs) про хлопчика, який живе поблизу лінії фронту на Донбасі, потрапив до списку номінантів престижної американської премії «Еммі» у категорії «Видатний документальний фільм про сучасні події».

Це фільм спільного виробництва Данії, Фінляндії та Швеції. Церемонія вручення премії «Еммі» пройде в онлайн-форматі, а переможців оголосять 20 та 21 вересня у США.

«Віддалений гавкіт собак» розповідає про життя 10-річного хлопчика з прифронтового села Гнутове Донецької області. Олег мешкає зі своєю бабусею Олександрою. Вони були одними з небагатьох жителів, хто залишився у населеному пункті попри обстріли. Хлопець разом із братами Яриком і Костєю чекають на закінчення війни. Автори фільму спостерігали за життям Олега впродовж двох років.

Про нашу країну говоритимуть у світі, нас згадають. А про агресію Росії проти України знову напишуть медіа у світі, — зазначив асистент режисера Азад Сафаров.



Він додав, що «Віддалений гавкіт собак» отримав понад 40 нагород. Останньою була — американська Peabody Award за внесок у галузі мас-медіа у категорії «Документалістика». У 2018 році стрічка потрапила до шорт-листа номінантів на «Оскар» як кращий документальний повнометражний фільм.