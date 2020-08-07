Складну операцію з трансплантації органу вперше зробили в Україні. Фото: АіФ

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Ракурс

Трансплантація підшлункової залози вперше проведена в Україні. У Міністерстві охорони здоров’я розраховують, що Україна у найближчі три роки зможе повністю перейти на трансплантаційну незалежність, щоб українським пацієнтам пересадку органів проводили на батьківщині.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 7 серпня.

Степанов уточнив, що в Україні останнім часом проведено декілька успішних операцій із трансплантації органів. Були проведені операції з пересадки нирок, серця, а тепер і підшлункової залози.

Така тенденція свідчить про те, що українські медики здатні проводити такі складні операції, і в Міністерстві охорони здоров’я мають намір надалі розвивати цю галузь.

Міністр зазначив, що цього року з держбюджету було виділено близько 1 млрд грн на лікування українських громадян за кордоном. Якщо операції з пересадки органів будуть виконуватися в Україні, то це дозволить не тільки заощадити державні кошти, а й врятувати життя багатьом українцям.

Степанов уточнив, що операції з трансплантації органів в Україні обходяться у 4−5 разів дешевше, ніж за кордоном. Тому трансплантаційна незалежність дозволить врятувати більше життів.

За оцінками Міністерства охорони здоров’я, щорічно трансплантації органів потребують близько 5 тис. українців.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін затвердив тарифи на трансплантацію органів. Ціни на подібні операції становлять сотні тисяч гривень. Наприклад, трансплантація серця обійдеться у 609,4 тис. грн.