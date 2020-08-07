Сложную операцию по трансплантации органа впервые провели в Украине. Фото: АиФ

https://racurs.ua/n142164-transplantaciya-podjeludochnoy-jelezy-vpervye-osuschestvlena-v-ukraine.html

Ракурс

Трансплантация поджелудочной железы впервые осуществлена в Украине. В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что Украина в ближайшие три года сможет полностью перейти на трансплантационную независимость, чтобы украинским пациентам пересадку органов проводили на родине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 7 августа.

Степанов уточнил, что в Украине за последнее время проведено несколько успешных операций по трансплантации органов. Были проведены операции по пересадке почек, сердца, а теперь и поджелудочной железы.

Такая тенденция говорит о том, что украинские медики способны проводить такие сложные операции, и в Минздраве намерены в дальнейшем развивать эту отрасль.

Министр отметил, что в этом году из госбюджета было выделено около 1 млрд грн на лечение украинских граждан за рубежом. Если операции по пересадке органов будут выполняться в Украине, то это позволит не только сэкономить государственные средства, но и спасти жизни многим украинцам.

Степанов уточнил, что операции по трансплантации органов в Украине обходятся в 4−5 раз дешевле, чем за рубежом. Поэтому трансплантационная независимость позволит спасти больше жизней.

По оценкам Минздрава, ежегодно в трансплантации органов нуждаются около 5 тыс. украинцев.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию органов. Цены на подобные операции исчисляются сотнями тысяч гривен. Например, трансплантация сердца обойдется в 609,4 тыс. грн.