Отравить Трампа по почте пытались в США

Дональд Трамп. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n144055-otravit-trampa-po-pochte-pytalis-v-ssha.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, едва не стал жертвой отравления. Неизвестные отправили американскому лидеру письмо с высокотоксичным веществом рицином. Правоохранителям удалось перехватить посылку с ядом.

Наличие ядовитого вещества подтвердили два теста. Об этом сообщает CNN.

Информацию о попытке отравления подтвердили в ФБР. Там отметили, что вместе с Секретной службой США и почтовой инспекцией проведут расследование и установят, кто был отправителем ядовитого письма.

Отмечается, что почта Белого дома сортируется и проверяется перед тем, как попасть в руки американского лидера.

Рицин — это высокотоксичное соединение растительного происхождения. Его обычно используют во время террористических актов. При проглатывании рицин вызывает рвоту и внутреннее кровотечение. После этого отказывает печень, селезенка и почки. Смерть наступает из-за сбоя в системе кровообращения.

Отметим, что в 2013 году таким же образом пытались отравить бывшего американского президента Барака Обаму и мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. В 2018 году конверты с подозрительным веществом получили Пентагон, Белый дом и офис сенатора Техаса Текса Круза.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп получил обращение от конгрессменов Палаты представителей США с призывом расследовать использование Россией химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального. От Трампа требовали введения дополнительных санкций против РФ, если отравление химическим оружием подтвердится.