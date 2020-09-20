Отруїти Трампа поштою намагалися у США

Дональд Трамп. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n144055-otruyity-trampa-poshtou-namagalysya-u-ssha.html

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Дональд Трамп, президент США, мало не став жертвою отруєння. Невідомі відправили американському лідеру листа з високотоксичною речовиною рицином. Правоохоронцям вдалося перехопили посилку з отрутою.

Наявність отруйної речовини підтвердили два тести. Про це повідомляє CNN.

Інформацію про спробу отруєння підтвердили у ФБР. Там зазначили, що разом з Секретною службою США та поштовою інспекцією проведуть розслідування та встановлять, хто був відправником отруйного листа.

Зазначається, що пошта Білого дому сортується та перевіряється перед тим, як потрапити до рук американського лідера.

Рицин — це високотоксична сполука рослинного походження. ЇЇ зазвичай використовують під час терористичних актів. При проковтуванні рицин викликає блювоту та внутрішню кровотечу. Після цього відмовляє печінка, селезінка і нирки. Смерть настає через збій у системі кровообігу.

Зауважимо, що у 2013 році у такий самий спосіб намагалися отруїти колишнього американського президента Барака Обаму та мера Нью-Йорка Майкла Блумберга. У 2018 році конверти з підозрілою речовиною отримали Пентагон, Білий дім та офіс сенатора Техасу Текса Круза.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп отримав звернення від конгресменів Палати представників США із закликом розслідувати використання Росією хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального. Від Трампа вимагали введення додаткових санкцій проти РФ, якщо отруєння хімічною зброєю підтвердиться.