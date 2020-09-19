2020 рік багатий на шторми, фото: NASA Goddard Space Flight Center

https://racurs.ua/ua/n144054-vdruge-v-istoriyi-u-synoptykiv-zakinchylysya-imena-dlya-atlantychnyh-shtormiv.html

Ракурс

Тропічних штормів над Атлантикою у 2020 році було так багато, що в американських синоптиків з Національного центру ураганів США вдруге в історії закінчилися для них заздалегідь підготовлені імена.

Щороку вони готують 24 імені, кожне з яких починається на іншу букву латинського алфавіту (за виключенням букв Q, U, X, Y і Z). Після їх завершення відбувається перехід на грецький алфавіт, повідомляє Phys.org.

Імена обираються такі, щоб їх легко було прочитати в регіоні, де розмовляють декількома мовами, тому імена, що розпочинаються на певні букви алфавіту, не використовують.

У п’ятницю, 18 червня, шторму, який утворився за майже 1 тис. км на захід від островів Кабо-Верде, було присвоєно останнє з цих імен — його назвали «Вілфред» (Wilfred).

Наступного дня були зафіксовані шторми, для яких вже довелося застосувати букви грецького алфавіту.

Субтропічний шторм «Альфа» сформувався приблизно за 200 км від узбережжя Португалії, але його інтенсивність спадає. Водночас шторм «Бета», який загрожує Техасу, навпаки, набирає силу.

Попереднього разу імена закінчувалися у 2005 році, коли було зафіксовано 27 штормів.

Нагадаємо, учені встановили, що глобальне потепління може змінити напрямок руху тропічних штормів.