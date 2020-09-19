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Ракурс
Протести в Білорусі супроводжуються жорстокістю з боку силовиків, фото: «Фотографы против»

Дані про тисячу співробітників МВС Білорусі з’явилися в соцмережах

19 вер 2020, 21:56
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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, супроводжуються численними випадками жорстокості з боку силовиків до активістів.

У відповідь на це білоруські опозиційні активісти почали публікувати дані про силовиків. Telegram-канал Nexta опублікував дані про тисячу співробітників МВС Білорусі.

Зазначається, що ці дані взяті з бази, яку активісти отримали від «кібер-партизанів». Варто зазначити, що достовірність цих даних наразі не підтверджена.

Тиждень тому ми попереджали про те, що станеться, якщо карателі не зупиняться. Обіцянки дотримуємося, — зазначається в повідомленні, опублікованому у цьому Telegram-каналі.

Продовжити масову публікацію даних активісти обіцяють, якщо затримання не припиняться.

Ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою, — наголошують активісти.

Окремо також були опубліковані більш детальні дані щодо семи офіцерів, яких активісти вважають причетними до стрілянини по журналістах та убивства 10 серпня мітингувальника Олександра Тарайковського. У цих даних, зокрема, вказані місця прописки та номери телефонів.


Нагадаємо, Світлана Тихановська, яку мітингувальники вважають справжнім переможцем виборів, коментуючи масові затримання учасник жіночого маршу в Мінську, пригрозила силовикам деанонімізацією.

Джерело: Ракурс


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