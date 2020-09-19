Данные о тысяче сотрудников МВД Беларуси появились в соцсетях

Данные о тысяче сотрудников МВД Беларуси появились в соцсетяхhttps://racurs.ua/n144053-dannye-o-tysyache-sotrudnikov-mvd-belarusi-poyavilis-v-socsetyah.htmlРакурс
Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, сопровождаются многочисленными случаями жестокости со стороны силовиков к активистам.
В ответ на это белорусские оппозиционные активисты начали публиковать данные о силовиках. Telegram-канал Nexta опубликовал данные о тысяче сотрудников МВД Беларуси.
Отмечается, что эти данные взяты из базы, которую активисты получили от «кибер-партизан». Стоит отметить, что достоверность этих данных пока не подтверждена.
Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдёт, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем, — отмечается в сообщении, опубликованном в этом Telegram-канале.
Продолжить массовую публикацию данных активисты обещают, если задержания не прекратятся.
Никто не останется анонимным даже под балаклавой, — подчеркивают активисты.
Отдельно также были опубликованы более подробные данные о семи офицерах, которых активисты считают причастными к стрельбе по журналистам и убийству 10 августа митингующего Александра Тарайковского. В этих данных, в частности, указаны места прописки и номера телефонов.
Напомним, Светлана Тихановская, которую митингующие считают настоящим победителем выборов, комментируя массовые задержания участник женского марша в Минске, пригрозила силовикам деанонимизацией.