2020 богат на штормы, фото: NASA Goddard Space Flight Center

https://racurs.ua/n144054-vo-vtoroy-raz-v-istorii-u-sinoptikov-zakonchilis-imena-dlya-atlanticheskih-shtormov.html

Ракурс

Тропических штормов над Атлантикой в ​​2020 году было так много, что у американских синоптиков из Национального центра ураганов США во второй раз в истории закончились для них заранее подготовленные имена.

Ежегодно они готовят 24 имени, каждое из которых начинается на другую букву латинского алфавита (исключая буквы Q, U, X, Y и Z). После их завершения происходит переход на греческий алфавит, сообщает Phys.org.

Имена выбираются такие, чтобы их легко было прочитать в регионе, где говорят на нескольких языках, поэтому имена, начинающиеся на некоторые буквы алфавита, не используют.

В пятницу, 18 июня, шторму, который образовался в почти 1 тыс. км к западу от островов Кабо-Верде, было присвоено последнее из этих имен — его назвали «Уилфред» (Wilfred).

На следующий день были зафиксированы штормы, для которых уже пришлось применить буквы греческого алфавита.

Субтропический шторм «Альфа» сформировался примерно в 200 км от побережья Португалии, но его интенсивность падает. В то же время шторм «Бета», который грозит Техасу, наоборот, набирает силу.

В прошлый раз имена заканчивались в 2005 году, когда были зафиксированы 27 штормов.

Напомним, ученые установили, что глобальное потепление может изменить направление движения тропических штормов.