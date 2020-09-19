Во второй раз в истории у синоптиков закончились имена для атлантических штормовhttps://racurs.ua/n144054-vo-vtoroy-raz-v-istorii-u-sinoptikov-zakonchilis-imena-dlya-atlanticheskih-shtormov.htmlРакурс
Тропических штормов над Атлантикой в 2020 году было так много, что у американских синоптиков из Национального центра ураганов США во второй раз в истории закончились для них заранее подготовленные имена.
Ежегодно они готовят 24 имени, каждое из которых начинается на другую букву латинского алфавита (исключая буквы Q, U, X, Y и Z). После их завершения происходит переход на греческий алфавит, сообщает Phys.org.
Имена выбираются такие, чтобы их легко было прочитать в регионе, где говорят на нескольких языках, поэтому имена, начинающиеся на некоторые буквы алфавита, не используют.
В пятницу, 18 июня, шторму, который образовался в почти 1 тыс. км к западу от островов Кабо-Верде, было присвоено последнее из этих имен — его назвали «Уилфред» (Wilfred).
На следующий день были зафиксированы штормы, для которых уже пришлось применить буквы греческого алфавита.
Субтропический шторм «Альфа» сформировался примерно в 200 км от побережья Португалии, но его интенсивность падает. В то же время шторм «Бета», который грозит Техасу, наоборот, набирает силу.
В прошлый раз имена заканчивались в 2005 году, когда были зафиксированы 27 штормов.
Напомним, ученые установили, что глобальное потепление может изменить направление движения тропических штормов.