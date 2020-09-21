Масштабные учения «Кавказ-2020» вблизи украинской границы развернула Россия

Военные учения. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n144090-masshtabnye-ucheniya-kavkaz-2020-vblizi-ukrainskoy-granicy-razvernula-rossiya.html

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Военные учения Российской Федерации «Кавказ-2020» стартовали возле украинской границы. Данные учения являются завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных сил России в этом году.

Они пройдут с 21 по 26 сентября 2020 года на территории южных регионов РФ. Об этом сообщает российское Минобороны.

На первом этапе учений военное управление начнет планирование боевых действий. Затем участники учений будут учиться отражать воздушные атаки и вести разведывательно-поисковые операции.

На втором этапе военные приступят к совместному обучению управлением войсками во время боев со странами-партнерами. Россияне планируют задействовать сухопутные войска, авиацию, ПВО и Черноморский флот.

Россия уже привела в боевую готовность истребители Су-27 и Су-30 в оккупированном Крыму. Также на боевое дежурство заступили истребители на оперативных аэродромах в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.

На учения пригласили военных из Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего ожидается до 1 тыс. иностранных военнослужащих. Суммарно «Кавказ-2020» соберет около 80 тыс. военных.

В отработке военных действий будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия планирует перебросить к границе с Украиной 120 тыс. военных во время учений «Кавказ-2020». Наступление России из Крыма пока не готовится, но Украина готова к возможной угрозе.