Вбивство. Фото: Спецкор

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Вбивство з особливою жорстокістю сталося минулої ночі в Одесі. Співробітники Київського відділу поліції Одеси та слідчого управління ГУ НП в області розслідують причини та обставини моторошної загибелі дівчини-фармацевта у цілодобовій аптеці.

Тіло дівчини з численними ножовими пораненнями знайшли сьогодні, 23 вересня, вранці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.





Повідомляється, що дівчина загинула від втрати крові. При цьому обстановка в аптеці не порушена. На місці наразі працює слідчо-оперативна група поліції та керівництво Нацполіції в Одеській області.





Інформація про загиблу, обставини події та особу, що вчинила злочин, встановлюють. Триває слідство.



Поліцією вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 4 січня цього року тіла двох дівчат виявили в одній з квартир на вулиці Кирилівській в Подільському районі Києва. Одній з них, 19-річній дівчині, нанесли 17 ударів ножем у шию і грудну клітку, а її подруга дістала 28 ударів в шию.