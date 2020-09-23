Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вбивство. Фото: Спецкор

Жорстоке вбивство аптекаря сталося в Одесі (ФОТО)

23 вер 2020, 13:07
999

Вбивство з особливою жорстокістю сталося минулої ночі в Одесі. Співробітники Київського відділу поліції Одеси та слідчого управління ГУ НП в області розслідують причини та обставини моторошної загибелі дівчини-фармацевта у цілодобовій аптеці.

Тіло дівчини з численними ножовими пораненнями знайшли сьогодні, 23 вересня, вранці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Аптека, де сталося вбивство. Фото: прес-служба Нацполіції

Повідомляється, що дівчина загинула від втрати крові. При цьому обстановка в аптеці не порушена. На місці наразі працює слідчо-оперативна група поліції та керівництво Нацполіції в Одеській області.

Оперативники та слідча група. Фото: прес-служба Нацполіції


Інформація про загиблу, обставини події та особу, що вчинила злочин, встановлюють. Триває слідство.

Оперативники та слідча група. Фото: прес-служба НацполіціїПоліцією вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 4 січня цього року тіла двох дівчат виявили в одній з квартир на вулиці Кирилівській в Подільському районі Києва. Одній з них, 19-річній дівчині, нанесли 17 ударів ножем у шию і грудну клітку, а її подруга дістала 28 ударів в шию.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів