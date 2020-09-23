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Тіло дівчини з численними ножовими пораненнями знайшли сьогодні, 23 вересня, вранці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Повідомляється, що дівчина загинула від втрати крові. При цьому обстановка в аптеці не порушена. На місці наразі працює слідчо-оперативна група поліції та керівництво
Нацполіції в Одеській області.
Інформація про загиблу, обставини події та особу, що вчинила злочин, встановлюють. Триває слідство.
Вбивство. Фото: Спецкор
Жорстоке вбивство аптекаря сталося в Одесі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n144210-jorstoko-zarizaly-sered-nochi-farmacevta-cilodobovoyi-apteky-v-odesi-foto.htmlРакурс
Вбивство з особливою жорстокістю сталося минулої ночі в Одесі. Співробітники Київського відділу поліції Одеси та слідчого управління ГУ НП в області розслідують причини та обставини моторошної загибелі дівчини-фармацевта у цілодобовій аптеці.
Тіло дівчини з численними ножовими пораненнями знайшли сьогодні, 23 вересня, вранці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Повідомляється, що дівчина загинула від втрати крові. При цьому обстановка в аптеці не порушена. На місці наразі працює слідчо-оперативна група поліції та керівництво
Нацполіції в Одеській області.
Інформація про загиблу, обставини події та особу, що вчинила злочин, встановлюють. Триває слідство.
Поліцією вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 4 січня цього року тіла двох дівчат виявили в одній з квартир на вулиці Кирилівській в Подільському районі Києва. Одній з них, 19-річній дівчині, нанесли 17 ударів ножем у шию і грудну клітку, а її подруга дістала 28 ударів в шию.
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