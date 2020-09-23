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Ракурс
Убийство. Фото: Спецкор

Жестокое убийство аптекаря произошло в Одессе (ФОТО)

23 сен 2020, 13:07
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Убийство с особой жестокостью произошло минувшей ночью в Одессе. Сотрудники Киевского отдела полиции Одессы и следственного управления ГУ Нацполиции в области расследуют причины и обстоятельства жуткой гибели девушки-фармацевта в круглосуточной аптеке.

Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли сегодня, 23 сентября, утром. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Аптека, где произошло убийство. Фото: пресс-служба Нацполиции

Сообщается, что девушка погибла от потери крови и многочисленных ран. При этом обстановка в аптеке не нарушена. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа полиции и руководство Нацполиции в Одесской области.

Оперативники и следственная группа. Фото: пресс-служба НацполицииИнформация о погибшей, обстоятельства происшествия и лицо, совершившее преступление, устанавливаются. Продолжается следствие.


Оперативники и следственная группа. Фото: пресс-служба НацполицииПолицией решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что 4 января этого года тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе Киева. Одной из них, 19-летней девушке, нанесли 17 ударов ножом в шею и грудную клетку, а ее подруга получила 28 ударов в шею.

Источник: Ракурс


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