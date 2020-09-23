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Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли сегодня, 23 сентября, утром. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что девушка погибла от потери крови и многочисленных ран. При этом обстановка в аптеке не нарушена. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа
полиции и руководство Нацполиции в Одесской области.
Убийство. Фото: Спецкор
Жестокое убийство аптекаря произошло в Одессе (ФОТО)https://racurs.ua/n144210-jestokoe-ubiystvo-aptekarya-proizoshlo-v-odesse-foto.htmlРакурс
Убийство с особой жестокостью произошло минувшей ночью в Одессе. Сотрудники Киевского отдела полиции Одессы и следственного управления ГУ Нацполиции в области расследуют причины и обстоятельства жуткой гибели девушки-фармацевта в круглосуточной аптеке.
Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли сегодня, 23 сентября, утром. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что девушка погибла от потери крови и многочисленных ран. При этом обстановка в аптеке не нарушена. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа
полиции и руководство Нацполиции в Одесской области.
Информация о погибшей, обстоятельства происшествия и лицо, совершившее преступление, устанавливаются. Продолжается следствие.
Полицией решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее мы сообщали, что 4 января этого года тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской в Подольском районе Киева. Одной из них, 19-летней девушке, нанесли 17 ударов ножом в шею и грудную клетку, а ее подруга получила 28 ударов в шею.
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