Российский Су-30 сбили дружественным самолетом

Су 30. Фото: Известия

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Ракурс

Истребитель Су-30, который разбился в Тверской области во вторник, 22 сентября, был сбит другим самолетом во время российских военных учений «Кавказ-2020».

Причиной падения истребителя стало случайное попадание снаряда. Об этом сообщает ТААС.

Как сообщает Западный военный округ Российской Федерации, 22 сентября самолет упал во время тренировочного полета. Пострадавших нет, экипаж успел катапультироваться. Состояние летчиков истребителя удовлетворительное.

Как известно, Су-30 — истребитель поколения 4++, который серийно выпускается на Иркутском авиазаводе. На вооружении Военно-космических сил и Военно-морского флота России самолет состоит с 2013 года.

Рыночная цена одного такого истребителя варьируется в районе 50 млн долл. Он предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при разных метеорологических условия.

Напомним, ранее мы сообщали, что российский истребитель Су-30 разбился во время учебно-тренировочного полета в рамках военных учений «Кавказ-2020».