Пьяный водитель протаранила Audi и толкала «жертву» 169 м, фото — Policia SR

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Ракурс

Курьезное ДТП произошло в Словакии. Не повезло владельцу автомобиля Audi А4, который ехал в направлении города Прешов.

Он намеревался повернуть направо и снизил скорость для этого маневра. В этот момент в него сзади врезалась на большой скорости «Шкода». Водителю «Ауди» удалось удержать машину на дороге и проехать еще 169 м, пока машина, которая атаковала его сзади, не остановилась, сообщает mukachevo.net.

Полиция Прешов сообщила, что за рулем «Шкоды» была 40-летняя жительница города Кошице. Она не заметила, что автомобиль впереди нее снизил скорость, чтобы осуществить поворот направо.

Женщину отправили на дыхательный алкотест, который показал содержание 1,98 промилле. Водительское удостоверение у женщины конфисковали, а также отправили водителя в камеру.

Ранее «Ракурс» сообщал о масштабном ДТП на Буковине. На автодороге Н-03 сообщением «Черновцы-Житомир», в пределах села Недобоевцы Хотинского района столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Audi. Пострадали 12 человек, одна женщина погибла.