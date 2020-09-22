Котенок снежного барса сумел отключить фотоловушку — как это было — интересные новости о животных

https://racurs.ua/n144168-kotenok-snejnogo-barsa-sumel-otkluchit-fotolovushku-kak-eto-bylo-video.html

Ракурс

Котенок снежного барса сумел отключить фотоловушку в горном регионе на границе России с Монголией. Изначально на видео попала самка снежного барса с двумя детенышами на хребте Чихачева.

Исследователи обнаружили камеру выключенной и, просмотрев видеозаписи, выяснили причину. На последних кадрах видно, как самка снежного барса Гута проходит мимо камеры, а за ней следуют двое ее годовалых детенышей, пишет Daily Mail.

Один из котят заметил фотоловушку, обнюхал ее, а затем каким-то образом отключил.

Эксперты Всемирного фонда дикой природы WWF пытаются установить точное число снежных барсов в приграничной зоне России и Монголии. В ходе сентябрьской экспедиции ученые проверили 35 фотоловушек, установленных в мае-июне. Предыдущая перепись WWF насчитала в России 61 особь снежного барса.

Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид, поскольку мировая популяция ирбисов составляет менее 10 тыс. особей.