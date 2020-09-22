На памятнике баллончиком нарисовали фашистскую звезду, а также испортили надпись на мемориальной доске. Об этом рассказал волонтер и экс-глава ассоциации «Украинцы Алкалы» Андрей Модрицкий, передает «Громадське».

Небесная сотня — принятое в Украине общее название погибших участников Евромайдана. Мемориалы в честь героев Революции достоинства установлены не только в Украине, но и в других странах мира. На этот раз от вандалов пострадал мемориал в испанском городе Алькала-де-Энарес, расположенный возле Мадрида.

Он предположил, что инициаторами осквернения памятника могут быть местные коммунистические партии и левые радикалы. По их мнению, герои Небесной сотни — фашисты, поэтому они прибегают к выстрелам из огнестрельного оружия по мемориалу и разного рода вандализму.

До этого мемориал пытались убрать представители местного самоуправления, а неизвестные нападавшие испортили надписи на доске.

Мемориал в Испании открыли в 2014 году по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко, а также в память о Небесной сотне. Это один из первых в мире памятников, посвященный Небесной сотне.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше мемориальную доску, посвященную воинам Украинской повстанческой армии, разбили. Ее обломки выбросили в яму.