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Вандалы. Фото: Pixabay
Мемориал героев Небесной сотни в Испании осквернили вандалы (ФОТО)https://racurs.ua/n144167-memorial-geroev-nebesnoy-sotni-v-ispanii-oskvernili-vandaly-foto.htmlРакурс
Небесная сотня — принятое в Украине общее название погибших участников Евромайдана. Мемориалы в честь героев Революции достоинства установлены не только в Украине, но и в других странах мира. На этот раз от вандалов пострадал мемориал в испанском городе Алькала-де-Энарес, расположенный возле Мадрида.
На памятнике баллончиком нарисовали фашистскую звезду, а также испортили надпись на мемориальной доске. Об этом рассказал волонтер и экс-глава ассоциации «Украинцы Алкалы» Андрей Модрицкий, передает «Громадське».
Он предположил, что инициаторами осквернения памятника могут быть местные коммунистические партии и левые радикалы. По их мнению, герои Небесной сотни — фашисты, поэтому они прибегают к выстрелам из огнестрельного оружия по мемориалу и разного рода вандализму.
До этого мемориал пытались убрать представители местного самоуправления, а неизвестные нападавшие испортили надписи на доске.
Мемориал в Испании открыли в 2014 году по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко, а также в память о Небесной сотне. Это один из первых в мире памятников, посвященный Небесной сотне.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше мемориальную доску, посвященную воинам Украинской повстанческой армии, разбили. Ее обломки выбросили в яму.
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