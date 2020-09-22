Футболки с Путиным, СССР и ВДВ начал продавать в Украине онлайн-ритейлер РФ — новости Украины

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Ракурс

Футболки с Путиным, Сталиным, «зелеными человечками» и СССР начал продавать в Украине крупнейший российский онлайн-магазин одежды Wildberries.

Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил блогер Антон Ходза.

Такая зрада… СМИ сообщили, что наконец-то российский онлайн-магазин кугутских шмоток Wildberries запустился и для Украины… А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина, — говорится в сообщении.

Ходза отметил, что цены этого магазина указаны в гривнях, а также на сайте говорится, что товары в Украине доставляются компаниями «Новая почта» и Meest.

Может это ошибка или ложь. Поэтому есть вопрос… Служба безопасности Украины, как вам вообще вся эта ситуация? — спросил блогер.



В комментарии представитель «Новой почты» сообщил, что компания «не имеет договора о предоставлении услуг по организации перевозки отправлений с интернет-магазином Wildberries».