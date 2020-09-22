Как избавиться от коллекторов, рассказал Минюст

Коллекторы. Фото: Информ-юа

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Коллекторы в Украине часто преследуют телефонными звонками с угрозами не только должников, но и случайных лиц, которым не посчастливилось «оставить» свой номер в базе данных вымогателей.

Что делать в том случае, если вам угрожают коллекторы, и насколько законна их деятельность, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

В ведомстве заявили, что при оформлении кредита финансовая компания просит заемщика предоставить телефон родственника, коллеги или друга для того, чтобы не терять связь с должником. В это время учреждение не подписывает с этими лицами никаких документов и может даже не проверять подлинность контактов вышеуказанных личностей.

Отмечается, что если лицо лично не давало разрешение на использование своего номера телефона при оформлении кредита, то финансовая компания и коллекторы нарушают закон, когда звонят на частный номер и требуют погасить кредит, отмечают в Минюсте.

При общении с коллекторами следует придерживаться таких советов:

сохранять спокойствие, поскольку коллекторы применяют моральное давление и пытаются запугать должника;

записывать все телефонные разговоры с коллекторами на диктофон и хранить смс сообщения в качестве доказательств незаконных требований и угроз.

В том случае, если от коллекторов поступают откровенные угрозы и оскорбления, граждане Украины имеют право обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по одной из статей Уголовного кодекса Украины, а именно:

ст.182 — нарушение неприкосновенности частной жизни;

ст.189 — вымогательство;

ст. 190 — мошенничество;

ст. 355 — принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств.

Любые претензии от коллекторов стоит получать исключительно в письменной форме, со ссылками на конкретные договоры и юридические основания для этого. Также в ведомстве отметили, что документы без каких-либо юридических подтверждений — оригиналов подписей и «мокрых» печатей — стоит игнорировать, как и просьбы «повлиять» на друзей, соседей или родственников.

Согласно действующему законодательству, долги должны возвращать только те лица, у которых с организацией подписан соответствующий договор о возврате средств.

Напомним, ранее мы сообщали, что кредиты в банке мошенники могут оформлять на имена других украинцев. Тогда возникает ситуация, когда сотрудники банка или коллекторы звонят и требуют от граждан погасить кредит, о котором они впервые слышат.