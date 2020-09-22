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Ракурс
Склад боеприпасов нашли в кабинете главного патрульного Донетчины

Склад боеприпасов нашли в кабинете главного патрульного Донетчины (ФОТО)

22 сен 2020, 14:35
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В Донецкой области Государственное бюро расследований (ГБР) заявило, что разоблачило главного патрульного региона в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Детективы расследовали дело банды наркоторговцев, в которую входили командир взвода и трое полицейских. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев. Во время следствия ГБР провело обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции области.

В кабинете начальника нашли гранату и больше тысячи патронов в автоматных рожках. Они хранились без законного разрешения.

Склад боеприпасов нашли в кабинете главного патрульного Донецкой области, фото — ГБР

Главного патрульного области подозревают в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263) УК Украины. Ему сообщено о подозрении, в ближайшее время полицейского отстранят от занимаемой должности. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.


Склад боеприпасов нашли в кабинете главного патрульного Донецкой области, фото — ГБР

«Ракурс» сообщал, что в начале сентября партию кокаина стоимостью в миллионы долларов нашли сотрудники Государственной пограничной службы в порту «Южный».

Источник: Ракурс


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