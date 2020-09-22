ДБР знайшла склад боєприпасів в кабінеті головного патрульного Донеччини

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Ракурс

У Донецькій області Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що викрило головного патрульного регіону на незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів.

Детективи розслідували справу щодо банди наркоторговців, у яку входили командир взводу і троє поліцейських. Їх підозрюють в незаконному обігу наркотиків і одержанні хабарів від наркоторговців. Під час слідства ДБР провело обшуки у службових кабінетах керівництва управління патрульної поліції.

В кабінеті начальника знайшли гранату і понад тисячу набоїв в автоматних ріжках. Вони зберігалися без законного дозволу.

Головного патрульного області підозрюють у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263) КК України. Йому повідомлено про підозру, найближчим часом його відсторонять від займаної посади. У разі доведення вини правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

«Ракурс» повідомляв, що на початку вересня партію кокаїну вартістю у мільйони доларів знайшли співробітники Державної прикордонної служби у порту «Південний».