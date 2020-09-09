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Ракурс
Кокаїн. Фото: Вести

Рекордну партію кокаїну знайшли в бананах у порту Одещини (ФОТО, ВІДЕО)

9 вер 2020, 13:19
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Партію кокаїну вартістю у мільйони доларів знайшли співробітники Державної прикордонної служби України у порту «Південний».

Наркотичні засоби переміщувались в контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Республіки Еквадор. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Брикети з кокаїном, які знайшли прикордонники. Фото: прес-служба МВС

Повідомляється, що правоохоронці відшукали майже сотню розфасованих брикетів з кокаїном. Загальна вага знайденого наркотичного засобу становить близько 112 кг. Вартість такої кількості кокаїну на тіньовому ринку складе понад 17 млн дол.

Брикет з літерами, які можуть позначати назву наркосиндикату. Фото: прес-служба МВС

Наразі триває слідство.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за цією схемою наркоділки працюють вже неодноразово. Кокаїн загальною вагою 56,4 кг раніше виявляли у контейнері з бананами в Одеському морському порту.

Контейнер, у якому знайшли кокаїн, також прибув з Еквадору. Наркотик був розфасований у 47 брикетів, які сховали у вентиляційні люки. Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.

Джерело: Ракурс


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