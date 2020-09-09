Кокаїн. Фото: Вести

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Партію кокаїну вартістю у мільйони доларів знайшли співробітники Державної прикордонної служби України у порту «Південний».

Наркотичні засоби переміщувались в контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Республіки Еквадор. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.





Повідомляється, що правоохоронці відшукали майже сотню розфасованих брикетів з кокаїном. Загальна вага знайденого наркотичного засобу становить близько 112 кг. Вартість такої кількості кокаїну на тіньовому ринку складе понад 17 млн дол.





Наразі триває слідство.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за цією схемою наркоділки працюють вже неодноразово. Кокаїн загальною вагою 56,4 кг раніше виявляли у контейнері з бананами в Одеському морському порту.

Контейнер, у якому знайшли кокаїн, також прибув з Еквадору. Наркотик був розфасований у 47 брикетів, які сховали у вентиляційні люки. Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.