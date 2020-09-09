Кокаин. Фото: Вести

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Партию кокаина стоимостью в миллионы долларов обнаружили сотрудники Государственной пограничной службы Украины в порту «Южный».

Наркотические средства перевезли в контейнере с бананами, который прибыл на судне из Республики Эквадор. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.



Сообщается, что правоохранители нашли почти сотню расфасованных брикетов с кокаином. Общий вес найденного наркотического средства составляет около 112 кг. Стоимость такого количества кокаина на «черном рынке» оценивается в более чем 17 млн ​​долл.

Ведется следствие.

Напомним, ранее мы сообщали, что наркодилеры уже неоднократно «отрабатывали» эту схему. Кокаин общим весом 56,4 кг уже обнаруживали в контейнере с бананами в Одесском морском порту.

Контейнер, в котором нашли кокаин, также прибыл из Эквадора. Наркотик расфасовали в 47 брикетов, которые засунули в вентиляционные люки. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, которые указывают на его принадлежность к определенному наркосиндикату.