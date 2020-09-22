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Ракурс
Другий пацієнт викинувся з вікна коронавірусної лікарні Києва — ЗМІ — самогубство в Києві

Другий пацієнт викинувся з вікна коронавірусної лікарні Києва — ЗМІ

22 вер 2020, 14:15
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Другий пацієнт викинувся з вікна лікарні № 4 Києва, яка зосереджена на лікуванні інфікованих коронавірусом.

Про це 22 вересня повідомив «Київ Оперативний» у Facebook.

Зауважується, що незважаючи на спроби реанімувати постраждалих, обидва пацієнтів померли.

Нагадаємо, на початку вересня міську лікарню № 4, яка є однією з опорних для лікування пацієнтів з COVID-19, відвідав мер Києва Віталій Кличко. За його словами, лікарня тоді була заповнена майже на 80%.


На території лікарні є своя лабораторія для тестування і дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР і ІФА.

Второй пациент выбросился из окна коронавирусной больницы Киева — СМИ

Джерело: Ракурс


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