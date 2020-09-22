Другий пацієнт викинувся з вікна коронавірусної лікарні Києва — ЗМІ — самогубство в Києві

https://racurs.ua/ua/n144163-drugyy-paciient-vykynuvsya-z-vikna-koronavirusnoyi-likarni-kyieva-zmi.html

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Другий пацієнт викинувся з вікна лікарні № 4 Києва, яка зосереджена на лікуванні інфікованих коронавірусом.

Про це 22 вересня повідомив «Київ Оперативний» у Facebook.

Зауважується, що незважаючи на спроби реанімувати постраждалих, обидва пацієнтів померли.

Нагадаємо, на початку вересня міську лікарню № 4, яка є однією з опорних для лікування пацієнтів з COVID-19, відвідав мер Києва Віталій Кличко. За його словами, лікарня тоді була заповнена майже на 80%.

На території лікарні є своя лабораторія для тестування і дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР і ІФА.