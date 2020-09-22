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Ракурс
Второй пациент выбросился из окна коронавирусной больницы Киева — СМИ — самоубийство в Киеве

Второй пациент выбросился из окна коронавирусной больницы Киева — СМИ

22 сен 2020, 14:15
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Второй пациент выбросился из окна больницы № 4 Киева, которая сосредоточена на лечении инфицированных коронавирусом.

Об этом 22 сентября сообщил «Киев.Оперативный» в Facebook.

Отмечается, что несмотря на попытки реанимировать пострадавших — оба умерли.

Напомним, в начале сентября городскую больницу № 4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, посетил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, больница тогда была заполнена почти на 80%.


На территории больницы есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА.

Второй пациент выбросился из окна коронавирусной больницы Киева — СМИ

Источник: Ракурс


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