Второй пациент выбросился из окна коронавирусной больницы Киева — СМИ — самоубийство в Киеве

https://racurs.ua/n144163-vtoroy-pacient-vybrosilsya-iz-okna-koronavirusnoy-bolnicy-kieva-smi.html

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Второй пациент выбросился из окна больницы № 4 Киева, которая сосредоточена на лечении инфицированных коронавирусом.

Об этом 22 сентября сообщил «Киев.Оперативный» в Facebook.

Отмечается, что несмотря на попытки реанимировать пострадавших — оба умерли.

Напомним, в начале сентября городскую больницу № 4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, посетил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, больница тогда была заполнена почти на 80%.

На территории больницы есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА.