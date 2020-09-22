Референдум в Италии сократил парламент на треть

Референдум. Фото: Regnum

https://racurs.ua/n144162-referendum-v-italii-sokratil-parlament-na-tret.html

Ракурс

Референдум в Италии привел к уменьшению парламента страны на треть. Почти 70% итальянцев поддержали решение уменьшить количество депутатов в двух палатах парламента с 945 до 600.

Референдум проводили совместно с местными выборами — это было первое голосование в Италии с начала эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Голос Америки».

Инициатива по сокращению правительства была введена парламентской коалицией «Движение пяти звезд». По мнению авторов идеи, уменьшение парламента сократит расходы и улучшит эффективность правительства. Кроме того, итальянские парламентарии будут иметь меньшее количество привилегий.

Решение урезать количество депутатов нижней палаты с 630 до 400 и верхней палаты с 315 до 200 уже одобрили. Реформа вступит в силу уже на следующих выборах в 2023 году.

Оппозиционные итальянские партии без энтузиазма восприняли парламентскую реформу из-за того, что уменьшение числа депутатов может повредить демократии в стране.

Напомним, ранее мы сообщали, что подобные идеи в Украине предлагала фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде. Пропрезидентская политсила объявила, что планирует принять во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме и реформировать парламент.