Референдум в Італії скоротив парламент на третину

Референдум. Фото: Regnum

https://racurs.ua/ua/n144162-referendum-v-italiyi-skorotyv-parlament-na-tretynu.html

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Референдум в Італії призвів до зменшення парламенту країни на третину. Майже 70% італійців підтримали рішення зменшити кількість депутатів у двох палатах парламенту країни з 945 до 600.

Референдум проводили разом із місцевими виборами, що було першим голосуванням в Італії з початку епідемії коронавірусу. Про це повідомляє «Голос Америки».

Ініціатива щодо скорочення уряду була запроваджена парламентською коаліцією «Рух п’яти зірок». На думку авторів ідеї, зменшення парламенту скоротить витрати та покращить ефективність уряду. Окрім цього, італійські парламентарі матимуть меншу кількість привілеїв.

Рішення урізати кількість депутатів нижньої палати з 630 до 400 та верхньої палати з 315 до 200 вже схвалили. Реформа набере чинності вже на наступних виборах у 2023 році.

Опозиційні італійські партії без ентузіазму сприйняли парламентську реформу через те, що зменшення числа депутатів може зашкодити демократії в країні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що подібні ідеї в Україні пропонувала фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді. Пропрезидентська політсила оголосила, що планує ухвалити у другому читанні законопроект про всеукраїнський референдум та реформувати парламент.