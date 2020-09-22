Медведчук висунув проти Кличка екс-голову КМДА

Медведчук висунув у Києві проти Кличка екс-голову КМДА, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n144161-v-medvedchuka-kynuly-u-kyievi-proty-klychka-eks-golovu-kmda.html

Ракурс

На місцевих виборах 2020 року у Києві партія «Опозиційна платформа — За життя» висунула в мери екс-голову КМДА Олександра Попова.

Він же очолить і список партії на вибори, йдеться у трансляції з партійної конференції, яку провели 22 вересня у столиці.

Одними з перших кроків нової влади в столиці повинні стати перегляд тарифів, зниження витрат громадян і підвищення заробітних плат, — заявив кандидат від ОПЗЖ.

Попова раніше звинувачували у причетності до розгону мітингувальників на Майдані 30 листопада 2013 року. Кримінальна справа за цим фактом досі розслідується. Примітно, що раніше Попов заявляв про те, що не має наміру повертатися в політику.

60-річний Попов був членом «Партії регіонів», міністром з питань житлово-комунального господарства України у 2007 і 2010 роках, нардепом шостого скликання. З 16 листопада 2010 року Попова призначили головою Київської міської державної адміністрації. Він працював на чолі КМДА до 14 грудня 2013 року.

Його відсторонили 14 грудня 2013 року у зв’язку з підозрою у причетності до порушення конституційних прав громадян на Майдані. Звільнили Попова 25 січня 2014 року.

Нагадаємо, що кандидатами на посаду мера столиці є також Віталій Кличко («УДАР»), Ірина Верещук («Слуга народу»), Сергій Притула («Голос») і Олексій Кучеренко («Батьківщина»).