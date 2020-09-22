Медведчук выдвинул в Киеве против Кличко экс-главу КГГА, фото — Википедия

https://racurs.ua/n144161-medvedchuk-vydvinul-v-kieve-protiv-klichko-eks-glavu-kgga.html

Ракурс

На местных выборах 2020 года в Киеве партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула в мэры экс-главу КГГА Александра Попова.

Он возглавит и список партии на выборах, говорится в трансляции из партийной конференции, которую провели 22 сентября в столице.

Одними из первых шагов новой власти в столице должны стать пересмотр тарифов, снижение расходов граждан и повышение заработных плат, — заявил кандидат от ОПЗЖ.

Попова ранее обвиняли в причастности к разгону митингующих на Майдане 30 ноября 2013 года. Уголовное дело по этому факту до сих пор расследуется. Примечательно, что ранее Попов заявлял о том, что не намерен возвращаться в политику.

60-летний Попов был членом «Партии регионов», министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2007 и 2010 годах, нардепом шестого созыва. С 16 ноября 2010 года Попова назначили председателем Киевской городской государственной администрации. Он работал во главе КГГА до 14 декабря 2013 года.

Его отстранили в связи с подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан на Майдане. Уволили Попова 25 января 2014 года.

Напомним, что кандидатами на должность мэра столицы являются также Виталий Кличко («УДАР»), Ирина Верещук («Слуга народа»), Сергей Притула («Голос») и Алексей Кучеренко («Батькивщина»).