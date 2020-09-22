Лампу-убийцу коронавируса начали производить в Японии — новости мира

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Ракурс

Ультрафиолетовые лампы Care 222, способные уничтожать коронавирус в помещениях, начал изготавливать японский производитель осветительного оборудования Ushio Inc в сотрудничестве с Колумбийским университетом.

Эти лампы являются безопасными для человека. Стоимость одной лампы весом 1,2 кг составляет 300 тыс. иен или 2 тыс. 860 долл. Лампа уничтожает 99% вирусов и бактерий в воздухе и на поверхности 3 кв. м на расстоянии 2,5 м от устройства за 6−7 мин., сообщает Kyodo News.

Предполагается, что лампу Care 222 можно будет использовать для дезинфекции помещений и поверхностей. Например, в лифтах, поездах, автобусах, офисах, магазинах и других местах. УФ-лампы используются для стерилизации, однако обычные УФ-лучи нельзя использовать в помещениях, где есть люди, поскольку это представляет опасность развития рака кожи, а также может вызвать проблемы с глазами.

Новая лампа выпускает волны длиной 222 нанометра. Такие волны являются безопасными для человека и разрушительными для коронавируса.