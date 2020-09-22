Лампу-вбивцю коронавірусу почали виробляти в Японії — новини світу

https://racurs.ua/ua/n144160-lampu-vbyvcu-koronavirusu-pochaly-vyroblyaty-v-yaponiyi-foto.html

Ракурс

Ультрафіолетові лампи Care 222, здатні знищувати коронавірус у приміщеннях, почав виготовляти японський виробник освітлювального обладнання Ushio Inc у співпраці з Колумбійським університетом.

Ці лампи є безпечними для людини. Вартість однієї УФ-лампи вагою 1,2 кг складає 300 тис. єн або 2 тис. 860 дол. Лампа знищує 99% вірусів та бактерій у повітрі і на поверхні 3 кв. м на відстані 2,5 м від пристрою за 6−7 хв., повідомляє Kyodo News.

Передбачається, що лампу Care 222 можна буде використовувати для дезінфекції приміщень і поверхонь. Наприклад у ліфтах, поїздах, автобусах, офісах, магазинах та в інших місцях. УФ-лампи використовуються для стерилізації, однак звичайні УФ-промені не можна використовувати в приміщеннях, де є люди, оскільки це становить небезпеку розвитку раку шкіри, а також може викликати проблеми з очима.

Нова лампа випускає хвилі довжиною 222 нанометри. Такі хвилі є безпечними для людини й руйнівними для коронавірусу.