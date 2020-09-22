НБУ пояснив, чому ВВП впав на 11%, фото — НБУ

https://racurs.ua/ua/n144159-menshe-vytrachaly-ta-investuvaly-nbu-poyasnyv-chomu-ekonomika-vpala-na-11.html

Ракурс

Економічна криза, спричинена коронавірусним карантином, скоротила ВВП України у квітні-червні на 11,4%.

У Нацбанку пояснили, що головною причиною спаду валового внутрішнього продукту було скорочення внутрішнього попиту. Економіка працювала в умовах жорстких карантинних заходів і цілковитої невизначеності щодо подальшого розвитку пандемії.

У відповідь громадяни почали менше витрачати на товари та послуги не першої необхідності. А бізнес скоротив інвестиції, відтерміновуючи нові проекти.

У звіті НБУ саме скорочення інвестицій вказується вагомим фактором падіння ВВП. На цей процес вплинули також невизначеність законодавства для окремих секторів і зростання захворюваності на коронавірус.

Упав також експорт (на 9%), оскільки відбувся спад у сільському господарстві, зменшився зовнішній попит (на чорні метали), а також транзиту газу. Разом з ти майже на чверть у другому кварталі 2020 року обвалився й імпорт (на 23,4%).

В Нацбанку прогнозують на третій квартал поступове відновлення економіки, але економіку, на думку регулятора, продовжуватимуть стримувати обмеження в умовах адаптивного карантину і ризики подальшого збільшення захворюваності на COVID-19.

«Ракурс» повідомляв, що на початку вересня Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 6%, остерігаючись подальшого негативного впливу пандемії на світову економіку.

Уряд передбачає відновлення позитивного тренду розвитку економіки та прогнозує зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, 4,3% — у 2022 році та 4,7% — у 2023 році.