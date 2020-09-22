Коронавірус змусив Генасамблею ООН зібратися онлайн — новини світу

https://racurs.ua/ua/n144158-koronavirus-zmusyv-genasambleu-oon-zibratysya-onlayn-video.html

Ракурс

Генеральна асамблея ООН переходить на дистанційний режим засідань внаслідок пандемії коронавірусу. 22 вересня відбудеться перше онлайн-засідання Генасамблеї, яке розпочнеться з виступу генсека ООН Антоніу Гутерреша.

У перший день очікуються виступи президента США Дональда Трампа, який раніше планував виголосити промову з трибуни ООН (однак також запише відеозвернення), президента Росії Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї 23 вересня. Про це повідомили на сайті організації.

Для участі у засіданнях в дистанційному режимі допустять лише одного дипломата із 193 країн. Їх зберуть в залі з урахуванням правил соціального дистанціювання і маскового режиму. В ООН заборонено вітатися, використовуючи обійми і рукостискання.

Нагадаємо, за час існування ООН сесії жодного разу не скасовували з 1945 року, але переносили в 2001 році внаслідок теракту 11 вересня в США. Ще одне перенесення сесії, в 1964 році, було викликане фінансовою кризою.