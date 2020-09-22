Коронавирус заставил Генассамблею ООН перейти в онлайн — новости мира

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Генеральная ассамблея ООН переходит на дистанционный режим заседаний из-за пандемии коронавируса. 22 сентября состоится первое онлайн-заседание Генассамблеи, которое начнется с выступления генсека ООН Антониу Гутерриша.

В первый день ожидаются выступления президента США Дональда Трампа, который ранее планировал произнести речь с трибуны ООН (однако вместо этого запишет видеообращение), президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Владимир Зеленский выступит на Генассамблее 23 сентября. Об этом сообщили на сайте организации.

Для участия в заседаниях в дистанционном режиме допустят только одного дипломата из 193 стран. Их соберут в зале с учетом правил социального дистанцирования и масочного режима. В ООН запрещено здороваться, используя объятия и рукопожатия.

Напомним, за время существования ООН сессии ни разу не отменяли с 1945 года, но переносили в 2001 году в результате теракта 11 сентября в США. Еще один перенос сессии, в 1964 году, был вызван финансовым кризисом.