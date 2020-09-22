Боксер Усик пошел учиться на психолога к Авакову

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Ракурс

Александр Усик, экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе, успешно сдал вступительные экзамены в Харькове. Боксер будет учиться на психологическом факультете Харьковского национального университета внутренних дел.

Телеведущий Андрей Данилевич, который стал одногруппником Усика, написал, что звезды спорта и телеэкрана сдавали вступительные экзамены на общих основаниях.

Чтобы получить студенческий билет на психологическом факультете ХНУВД, абитуриенты полтора часа писали тесты по английскому языку и психологии.

Усик успешно сдал экзамены и стал студентом университета внутренних дел.

Усик часто попадал в СМИ не только из-за его спортивных достижений. В мае этого года его критиковали из-за съемок в российском фильме о церкви.